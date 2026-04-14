Συλλήψεις 20 ατόμων για ναρκωτικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αστυνομικοί σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησαν στη σύλληψη 20 ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δεκατέσσερις ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων κατά περίπτωση.

Αναλυτικά, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τις 4 Απριλίου έως και τις 13 Απριλίου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας:

Μάλιστα κατά την πρώτη περίπτωση στις 7 Απριλίου το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί συνέλαβαν τρείς ημεδαπούς, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δύο οικίες τους με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «LAIKA», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 9 γραμμαρίων, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 4,8 γραμμάριων, ένα τσιγάρο κάνναβης, ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και θήκη, μεταλλικά σφαιρίδια, -1- πλαστικός τρίφτης, -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 255 ευρώ.

Σε δεύτερη περίπτωση, στις 10 Απριλίου το απόγευμα σε περιοχή της Δράμας, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, διότι εντόπισαν συνολικά στην κατοχή τους 1 νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 16,62 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Σε τρίτη περίπτωση στις το μεσημέρι στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Ξάνθης, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, εντόπισαν 2 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 42 γραμμαρίων.

Παράλληλα, σε 11 ακόμη περιπτώσεις, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς σε περιοχές της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης, έξι ημεδαπούς σε περιοχές της Ροδόπης, δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό σε περιοχές της Δράμας και έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό σε περιοχές της Ξάνθης, διότι εντόπισαν συνολικά σε δύο οικίες και στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ηρωίνης, μεθαμφιταμίνης, ακατέργαστης και συνθετικής κάνναβης και ναρκωτικής ουσίας «μπονσάι», 2 τσιγάρα κάνναβης, 3 θρυμματιστές, 1 ναρκωτικό δισκίο και 1 σιδερογροθιά.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησαν οι Υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, Κομοτηνής και Ξάνθης.

