Συλλήψεις διακινητών μεταναστών σε Λέσβο και Κρήτη

Τις βραδινές ώρες της 7ης Μαρτίου 2026, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης για την προσέγγιση ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή «ΤΣΟΝΙΑ» της Λέσβου. Οι αλλοδαποί επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και διέφυγαν σε ορεινή περιοχή.

Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν 12 άτομα από στελέχη της Ελληνική Αστυνομία και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Καρά Τεπέ «Μαυροβούνι». Κατά τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, χερσαίες έρευνες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος οδήγησαν στη σύλληψη του 37χρονου αλλοδαπού χειριστή του σκάφους, υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής. Κατασχέθηκαν μία κινητή συσκευή και 1.980 τουρκικές λίρες που κατείχε.

Διάσωση και σύλληψη στην Κρήτη

Τις πρωινές ώρες της 8ης Μαρτίου 2026, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Καλών Λιμένων και Αγίας Γαλήνης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχερή θέση, 33 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο επενέβη περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, με τη βοήθεια της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097, περισυλλέγοντας 35 άτομα (33 άνδρες και 2 ανήλικους), τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια στο Ηράκλειο υπό τη συνοδεία Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.

Σύμφωνα με τους διασωθέντες, ξεκίνησαν από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης στις 6 Μαρτίου 2026, καταβάλλοντας περίπου 8.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη ένας 26χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, αναγνωρισμένος ως διακινητής, για παράβαση του νόμου περί παράνομης εισόδου και διευκόλυνσης μεταφοράς αλλοδαπών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



