Συλλήψεις φυγόποινων σε Αγρίνιο και Ανδραβίδα

Είχαν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι σε Αγρίνιο και Ανδραβίδα.

Συλλήψεις φυγόποινων σε Αγρίνιο και Ανδραβίδα
12 Δεκ. 2025 10:29
Pelop News

Σε συλλήψεις φυγόποινων προχώρησαν αστυνομικοί σε Αγρίνιο και Ανδραβίδα.

Στο Αγρίνιο, συνελήφθη, χθες το απόγευμα Πέμπτη 11/12/2025.  από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και τεσσάρων μηνών για κλοπή.

Στην Ανδραβίδα, συνελήφθη, χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του, καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και χρηματική ποινή
10.000 ευρώ για απόπειρα ζωοκλοπής.

