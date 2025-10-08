Συλλήψεις για ρευματοκλοπή στην Ηλεία

Για ρευματοκλοπή συνελήφθησαν δυο γυναίκες στην Ηλεία.

Συνελήφθησαν με την κατηγορία της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, διότι είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

