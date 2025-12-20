Συλλήψεις σε Αχαΐα και Ηλεία: Κλοπή σε κατάστημα, απόπειρα απάτης, οπλοκατοχή και καταδίκη για ναρκωτικά

Μπαράζ συλλήψεων καταγράφηκε σε Αχαΐα και Ηλεία, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν κλοπή, απόπειρα απάτης, παράνομη οπλοκατοχή και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης για υπόθεση ναρκωτικών.

20 Δεκ. 2025 14:12
Pelop News

Στη σύλληψη μίας γυναίκας για κλοπή και απόπειρα απάτης προχώρησαν χθες το απόγευμα στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ημεδαπή εισήλθε σε εμπορικό κατάστημα, όπου αφαίρεσε από γυναίκα μία σακούλα που περιείχε καλλυντικά συνολικής αξίας 83 ευρώ. Στη συνέχεια, μετέβη σε δεύτερο κατάστημα, όπου επιχείρησε να εξαπατήσει άνδρα προκειμένου να του αποσπάσει χρηματικό ποσό, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη της.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν χθες το πρωί έναν ημεδαπό άνδρα, κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του για παράνομη οπλοκατοχή.

Τέλος, στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην Κυλλήνη, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού προχώρησαν χθες το πρωί στη σύλληψη ημεδαπής γυναίκας, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών σε κάθειρξη οκτώ ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται όπου απαιτείται.

