Συλλήψεις σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό: Ρόπαλα σε αυτοκίνητο και εκκρεμής καταδίκη για απάτη

Στο Μεσολόγγι, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ρόπαλα.

Στο Αιτωλικό, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών για απάτη.

