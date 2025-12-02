Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης

Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι, έγιναν στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή απάτη και ευνοιοκρατία σε πρόγραμμα κατάρτισης διπλωματών. Οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε εφόδους σε Βρυξέλλες και Μπριζ.

Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης
02 Δεκ. 2025 14:52
Pelop News

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή απάτη στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τις βελγικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι και ακόμη δύο προσώπων, μετά από εφόδους στην EEAS και στο Κολλέγιο της Ευρώπης. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για ευνοιοκρατία και αθέμιτο ανταγωνισμό σε πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών.

Οι βελγικές αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απάτη στη χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία από τις συλληφθείσες να είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν και σήμερα πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης. Η υπόθεση εκτυλίσσεται μετά τις εφόδους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες και σε εγκαταστάσεις του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, η έρευνα αφορά πιθανή απάτη που σχετίζεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι τρεις συλληφθέντες είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, ένας μάνατζερ του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικός γραμματέας του EEAS την περίοδο 2021-2025. Όλοι τελούν υπό κράτηση για ανάκριση, όπως μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Le Soir αναφέρει ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε υπόνοιες ευνοιοκρατίας και αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την ανάθεση σερβικού προγράμματος εννιάμηνης εκπαίδευσης για μελλοντικούς Ευρωπαίους διπλωμάτες στο Κολλέγιο της Ευρώπης. Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν την περίοδο 2021-2022 και περιλαμβάνουν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το Κολλέγιο ή στελέχη του είχαν γνώση εκ των προτέρων των κριτηρίων του διαγωνισμού, στοιχείο που θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων ισότιμης συμμετοχής. Το Κολλέγιο της Ευρώπης αποτελεί κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα που εκπαιδεύει μελλοντικά στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις έρευνες.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που λειτουργεί από το 2021, έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να διώκει αδικήματα σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως διαφθορά, απάτη, ξέπλυμα χρήματος και διασυνοριακές παραβάσεις ΦΠΑ. Η εμπλοκή της υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:53 Γιάννινα: Συναγερμός με φωτιά σε διαμέρισμα, ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Η ριζική αναμόρφωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών: Ένα νέο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη και την κοινωνική εμπιστοσύνη
17:39 Τι σημαίνει η βόλτα Κούσνερ και Γουίτκοφ στο κέντρο της Μόσχας πριν από τη συνάντηση με τον Πούτιν; ΒΙΝΤΕΟ
17:34 «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»! Η ευθεία πλέον απειλή του Πούτιν
17:30 Συντονίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Δυτική Αχαΐα – Πρώτη κινητοποίηση στις 3 Δεκεμβρίου
17:21 Έχασε τη ζωή του στη θάλασσα ενώ ταξίδευε με το πλοίο «Άρτεμις»
17:13 Τζαμάκος: «Ο Απόλλων ανήκει στη GBL, έχει μια “ταυτότητα” 100 χρόνων»
17:08 Ο Δήμος Αιγιαλείας ενισχύει τη νεολαία, την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της κοινότητας
17:00 Πάτρα: Στο προσκήνιο τα 60 «αόρατα» καταφύγια – Έρχεται κλιμάκιο για επιθεώρηση
16:51 Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό δράμα
16:43 Σε απεργία αύριο οι λαϊκές αγορές της Πάτρας – Ποια τα αιτήματα των πωλητών
16:35 Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.000 παραβάσεις την 22η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» – 49 στη Δυτική Ελλάδα
16:27 Πάτρα: Νέο ραντεβού με Κ. Κυρανάκη για το τρένο – Πότε θα γίνει η σύσκεψη φορέων
16:19 Γρίπη και COVID‑19: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προστασία μας
16:10 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση
16:07 Πάτρα: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του πατρινού δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
15:48 Γαλλία: Διέρρηξαν το σπίτι του Ολάντ – Τι έκλεψαν
15:40 Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
15:32 Νίκος Αποστολόπουλος: Πάντα απιστώ στις σχέσεις μου
15:24 Επιστροφή Ενοικίου: Αναδείχθηκαν ακραίες περιπτώσεις – Ενοίκιο 30 ευρώ για 119 τετραγωνικά στο Χαλάνδρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ