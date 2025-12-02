Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή απάτη στη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, με τις βελγικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι και ακόμη δύο προσώπων, μετά από εφόδους στην EEAS και στο Κολλέγιο της Ευρώπης. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για ευνοιοκρατία και αθέμιτο ανταγωνισμό σε πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων διπλωματών.

Οι βελγικές αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή απάτη στη χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία από τις συλληφθείσες να είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν και σήμερα πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης. Η υπόθεση εκτυλίσσεται μετά τις εφόδους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες και σε εγκαταστάσεις του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, η έρευνα αφορά πιθανή απάτη που σχετίζεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι τρεις συλληφθέντες είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, ένας μάνατζερ του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικός γραμματέας του EEAS την περίοδο 2021-2025. Όλοι τελούν υπό κράτηση για ανάκριση, όπως μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Le Soir αναφέρει ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε υπόνοιες ευνοιοκρατίας και αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την ανάθεση σερβικού προγράμματος εννιάμηνης εκπαίδευσης για μελλοντικούς Ευρωπαίους διπλωμάτες στο Κολλέγιο της Ευρώπης. Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν την περίοδο 2021-2022 και περιλαμβάνουν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το Κολλέγιο ή στελέχη του είχαν γνώση εκ των προτέρων των κριτηρίων του διαγωνισμού, στοιχείο που θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων ισότιμης συμμετοχής. Το Κολλέγιο της Ευρώπης αποτελεί κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα που εκπαιδεύει μελλοντικά στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις έρευνες.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), που λειτουργεί από το 2021, έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να διώκει αδικήματα σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως διαφθορά, απάτη, ξέπλυμα χρήματος και διασυνοριακές παραβάσεις ΦΠΑ. Η εμπλοκή της υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης.

