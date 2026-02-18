Σύλληψη 27χρονου στον νότιο λιμένα της Πάτρα – Τραυματίστηκε λιμενικό με το αυτοκίνητο

Σύλληψη 27χρονου στον νότιο λιμένα της Πάτρα – Τραυματίστηκε λιμενικό με το αυτοκίνητο
18 Φεβ. 2026 18:46
Pelop News

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας προχώρησαν στη σύλληψη 27χρονου ημεδαπού στον νότιο λιμένα Πατρών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, στελέχη του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν Ι.Χ.Ε. όχημα που κινούνταν αντίθετα εντός του λιμένα.

Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και επιχείρησε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Το τραυματισμένο στέλεχος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Άγιος Ανδρέας» για ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο αυθημερόν.

Οι κατηγορίες

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση, ο 27χρονος συνελήφθη για παραβάσεις των άρθρων 290Α (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.

Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

