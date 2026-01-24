Σύλληψη 30χρονου για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και κλοπή στο Λασίθι

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού για κλοπές, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Όπως έγινε γνωστό, ο 30χρονος, τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαρρήξει μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εκτός τραπεζικής εγκατάστασης, προκαλώντας του φθορές. Αφού ακολούθησε έρευνα, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο ο 30χρονος είχε διαπράξει κλοπή σε κατάστημα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για τη διάπραξη της κλοπής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα από το κατάστημα, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Επίσης, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο για τη διευκόλυνση παράνομων ενεργειών. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



