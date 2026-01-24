Σύλληψη 30χρονου για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και κλοπή στο Λασίθι

Τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαρρήξει μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εκτός τραπεζικής εγκατάστασης, προκαλώντας του φθορές. Αφού ακολούθησε έρευνα, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

24 Ιαν. 2026 17:46
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού για κλοπές, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Όπως έγινε γνωστό, ο 30χρονος, τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαρρήξει μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εκτός τραπεζικής εγκατάστασης, προκαλώντας του φθορές. Αφού ακολούθησε έρευνα, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο ο 30χρονος είχε διαπράξει κλοπή σε κατάστημα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για τη διάπραξη της κλοπής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα από το κατάστημα, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Επίσης, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο για τη διευκόλυνση παράνομων ενεργειών. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:58 Ολοκληρώθηκε η τριμερής ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι
17:46 Σύλληψη 30χρονου για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και κλοπή στο Λασίθι
17:35 Εποικοδομητικές συνομιλίες, λέει ο Ζελένσκι: Χωρίς απτό αποτέλεσμα η τριμερής Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ στα ΗΑΕ
17:24 Βεντέτα στα Βορίζια: «Θέλουν να μας διώξουν» λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη
17:11 Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον πήρα τηλέφωνο – Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση»
17:00 Φρέντη Μπελέρης: «Ο κύριος Ράμα θαυμάζει τον κύριο Ερντογάν» – Mήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας
16:48 Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του
16:39 Ηττα με …ανατροπή για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Παγκράτι
16:35 Ολυμπιακός – Βόλος: Θέλει τη νίκη πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ
16:24 Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
16:11 Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι
16:00 Ικαρία: Νεκρό 4χρονο αγόρι μετά την αποβίβαση μεταναστών στο Περδίκι – Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους
15:48 Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Ο 25χρονος Σπύρος είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος
15:36 Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA
15:24 Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Fast track άδειες, Tech visas και αυστηρότερο πλαίσιο για παράνομους και ΜΚΟ
15:16 Ο ΝΟΠ «φλερτ» με Μαυροβούνιο παίκτη
15:12 Μέση Ανατολή σε τεντωμένο σκοινί: Πάνω από 5.100 νεκροί στο Ιράν, οι ΗΠΑ στέλνουν δυνάμεις – «Έτοιμοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
15:00 Δήμαρχος Γλυφάδας: Κίνδυνος από καλώδια υψηλής τάσης και μπαζώματα στον Υμηττό
14:59 Δύο χρόνια φυλάκιση στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή – Ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ