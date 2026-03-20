Σύλληψη 33χρονου στη Θεσσαλονίκη: Τρεις ληστείες σε μίνι μάρκετ με μαχαίρι μέσα σε 3 μέρες

Ένας 33χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τρεις ληστείες σε ισάριθμα μίνι μάρκετ στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, μέσα σε διάστημα τριών ημερών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να εισέβαλε στα καταστήματα και να απείλησε με μαχαίρι τους υπαλλήλους ή τους ιδιοκτήτες, αποσπώντας συνολικά χρηματικό ποσό άνω των 1.300 ευρώ. Η τελευταία ληστεία διαπράχθηκε χθες τα ξημερώματα (Πέμπτη 19 προς Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026), γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τρεις περιπτώσεις ληστείας κατά συρροή, ενώ οδηγείται στον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε παρόμοιες πράξεις στην ίδια περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών ή πρόσθετων στοιχείων.

