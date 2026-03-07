Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 49χρονος στο Καματερό, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν όπλο, εκατοντάδες φυσίγγια και αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
07 Μαρ. 2026 16:00
Pelop News

Συνελήφθη στο σπίτι του στο Καματερό ένας 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράνομη κατοχή όπλων, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 49χρονος φέρεται να απειλούσε άνδρα με όπλο, απαιτώντας την καταβολή ποσού 10.000 ευρώ, προκειμένου –όπως φέρεται να του είπε– να μην βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του

Μετά την αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του στο Καματερό, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • πυροβόλο όπλο (πιστόλι)
  • 380 φυσίγγια
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας
  • δύο γεμιστήρες
  • τέσσερις ασύρματους πομποδέκτες
  • επιτραπέζιο φορτιστή ασυρμάτων
  • ζώνη εξάρτησης.

Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς
16:00 Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
15:48 Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
15:36 Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
15:24 Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ
15:12 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου
15:00 Από την «Άνευ όρων παράδοση» στο «Αρκεί να είναι φίλος μας»: Ειρήνη χωρίς δημοκρατία;
14:50 Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων
14:48 Καραμανλής από την Ξάνθη: «Η γήρανση της υπαίθρου είναι εθνική απειλή – Ώρα για τολμηρές αποφάσεις στον πρωτογενή τομέα»
14:45 Ο Προμηθέας έχασε από την ΑΕΚ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:37 Στα ημιτελικά οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
14:36 Σοφία Μητσοτάκη: Διαψεύδει δημοσίευμα για ιδιωτικό τζετ – «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»
14:28 Η ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και Μίνι Κατηγοριών
14:24 Μήνυμα από το Ντουμπάι: Ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας καθησυχάζει φίλους και συγγενείς
14:21 Πάτρα: Φρίκη από τα ευρήματα στο σπίτι του πρώην μαιευτήρα – Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έβγαζε γυμνές φωτογραφίες και τα εγγόνια του!
14:12 Μέσα στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»: Οι γυναίκες του Λόρκα μιλούν για την καταπίεση, το πάθος και την ανάγκη για ελευθερία
14:00 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είναι βαριά αρρώστια, αλλά θα περάσει» – Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του σπουδαίου ηθοποιού
13:48 Πατρών Χρυσόστομος: «Η ταπείνωση είναι η βασίλισσα των αρετών» – Μήνυμα στους Χαιρετισμούς στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
13:36 Θεσσαλονικιός δημιούργησε λαμπάδα… ChatGPT – Τόση η ζήτηση που υπάρχει λίστα αναμονής! ΦΩΤΟ
13:27 Η Ολυμπιάδα δύσκολη αποστολή, ο ΑΟ Αιγιαλέων με Γαλάτσι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ