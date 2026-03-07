Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Συνελήφθη στο σπίτι του στο Καματερό ένας 49χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράνομη κατοχή όπλων, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 49χρονος φέρεται να απειλούσε άνδρα με όπλο, απαιτώντας την καταβολή ποσού 10.000 ευρώ, προκειμένου –όπως φέρεται να του είπε– να μην βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του.

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του

Μετά την αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του στο Καματερό, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν:

πυροβόλο όπλο (πιστόλι)

380 φυσίγγια

αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας

δύο γεμιστήρες

τέσσερις ασύρματους πομποδέκτες

επιτραπέζιο φορτιστή ασυρμάτων

ζώνη εξάρτησης.

Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



