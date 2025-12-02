Σύλληψη 52χρονου στο Αιγάλεω: Γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο νωρίς το πρωί

Στη σύλληψη ενός 52χρονου που εντοπίστηκε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

02 Δεκ. 2025 11:32
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στο Αιγάλεω, όταν περαστικοί εντόπισαν έναν 52χρονο να κινείται χωρίς ρούχα έξω από δημοτικό σχολείο. Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, προχωρώντας στη σύλληψή του και μεταφέροντάς τον στο τοπικό Τμήμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι ομάδες ΔΙΑΣ, οι οποίες βρέθηκαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ εξετάζονται τα αίτια της πράξης του.

