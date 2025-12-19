Σύλληψη 62χρονου καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης μαθήτριας
Το περιστατικό διαδραματίστηκε στις Σέρρες, έγινε καταγγελία στην Αστυνομία
Στις Σέρρες στη σύλληψη 62χρονου καθηγητή από Λύκειο της πόλης με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία 17χρονης, αναφέρει η ΕΡΤ.
«Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη», ήταν πολύ αργά όταν οι γονείς κατάλαβαν ότι δίπλα τους το μωρό είχε σβήσει…
Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να τη θωπεύει σε σημεία του σώματος.
Προχώρησε σε επίσημη καταγγελία
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, είπε στην οικογένεια της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.
Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.
Τη Δευτέρα, ο εκπαιδευτικός θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News