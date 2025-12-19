Σύλληψη 62χρονου καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης μαθήτριας

Στις Σέρρες στη σύλληψη 62χρονου καθηγητή από Λύκειο της πόλης με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία 17χρονης, αναφέρει η ΕΡΤ.

«Ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη», ήταν πολύ αργά όταν οι γονείς κατάλαβαν ότι δίπλα τους το μωρό είχε σβήσει…

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να τη θωπεύει σε σημεία του σώματος.

Προχώρησε σε επίσημη καταγγελία

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, είπε στην οικογένεια της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.

Τη Δευτέρα, ο εκπαιδευτικός θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.

