Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στην Αιγιαλεία ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Αιγιαλείας, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα αποξηραμένης, ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους περίπου 3,52 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



