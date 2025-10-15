Σύλληψη δραπέτη των φυλακών Κασσάνδρας στη Βοιωτία: Είχε κλέψει αυτοκίνητο και οπλοφορούσε με replica

Στα χέρια των Αρχών βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/10) ένας δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ο οποίος εντοπίστηκε σε περιοχή της Βοιωτίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών. Ο συλληφθείς είχε αποδράσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια ελέγχων, όταν παρατήρησαν ένα ύποπτο αυτοκίνητο σταθμευμένο σε πάρκινγκ επί της εθνικής οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από την ταυτοποίηση προέκυψε ότι οδηγός του οχήματος ήταν ο δραπέτης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι απομίμηση (replica) και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε υπεξαιρέσει το αυτοκίνητο λίγα 24ωρα νωρίτερα, το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου, με τον ιδιοκτήτη του –έναν αλλοδαπό– να έχει δηλώσει την υπεξαίρεση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων. Το όχημα κατασχέθηκε και πρόκειται να επιστραφεί στον νόμιμο κάτοχό του.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

