Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν, χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, για απόπειρα κλοπής σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα, ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί από περίοικο, ο οποίος αντέδρασε άμεσα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, όμως λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



