Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος

Έγιναν αντιληπτοί από περίοικο και τράπηκαν σε φυγή – Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης

Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
07 Ιαν. 2026 12:51
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν, χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, για απόπειρα κλοπής σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα, ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί από περίοικο, ο οποίος αντέδρασε άμεσα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, όμως λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών.

