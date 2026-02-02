Σύλληψη δύο ανηλίκων για ξυλοδαρμό 17χρονου στον Άγιο Νικόλαο – Στο νοσοκομείο το θύμα

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο ανήλικοι φέρονται να λογομάχησαν με τον 17χρονο και στη συνέχεια να του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον με τα χέρια τους και προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το επεισόδιο αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι δύο δράστες ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης και συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι πατέρες των δύο ανηλίκων, ηλικίας 54 και 57 ετών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



