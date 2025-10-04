Σύλληψη για κατοχή ηρωίνης στη Δυτική Αχαΐα

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας ένας ημεδαπός άνδρας, ύστερα από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,8 γραμμάρια ηρωίνης σε βραχώδη μορφή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

