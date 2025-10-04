Σύλληψη για κατοχή ηρωίνης στη Δυτική Αχαΐα

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,8 γραμμάρια ηρωίνης σε βραχώδη μορφή.

04 Οκτ. 2025 12:51
Pelop News

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας ένας ημεδαπός άνδρας, ύστερα από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
