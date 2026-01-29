Σύλληψη για παράνομη υλοτομία στο Δάσος Στροφυλιάς – Επιχείρησαν να παρασύρουν δασικό υπάλληλο

Στη σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου υπάλληλοι του Δασαρχείου Πατρών, στο Δημόσιο Δάσος Στροφυλιάς, στην τοπική κοινότητα Μετοχίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στις 19:15, οι δασικοί υπάλληλοι κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω δύο αγροτικά Ι.Χ. οχήματα, τα οποία μετέφεραν παράνομα υλοτομημένα άτομα χλωρών και ξερών δρυών, διαμορφωμένα σε καυσόξυλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του ενός οχήματος, μοναδικός επιβάτης, επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να επιχειρήσει να παρασύρει υπάλληλο του Δασαρχείου που πήγε να διενεργήσει τον έλεγχο, καταφέρνοντας τελικά να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο δεύτερο όχημα, ο οδηγός και ο συνοδηγός προσπάθησαν επίσης να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους δασικούς υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της σύλληψής τους, φέρονται να απείλησαν λεκτικά τους υπαλλήλους του Δασαρχείου Πατρών.

Με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κάτω Αχαΐας, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας. Από τον έλεγχο κατασχέθηκαν τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα, συνολικής ποσότητας τεσσάρων χωρικών κυβικών μέτρων καυσόξυλων δρυός, το αγροτικό όχημα καθώς και ένα τσεκούρι που βρέθηκε εντός του οχήματος.

Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους δασικούς υπαλλήλους, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων, απειλή κατά υπαλλήλων και απείθεια, ενώ ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



