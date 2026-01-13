Σύλληψη «γκουρού» που «τσέπωσε» 33.500 ευρώ, καθώς υπόσχονταν ότι το Μάλι θα πάρει το Κόπα Άφρικα

Όπως είναι γνωστό η πορεία της εθνικής ομάδας του Μάλι στο Κόπα Άφρικα σταμάτησε στα προημιτελικά του θεσμού, με την ήττα (1-0) από τη Σενεγάλη, με το αποτέλεσμα αυτό να φέρνει απογοήτευση στις τάξεις των οπαδών των Αετών αλλά και τη… σύλληψη ενός άντρα από τη χώρα των ηττημένων για απάτη.

O άντρας που είναι γνωστός με το όνομα κ. Σιναγιόγκο, φέρεται να έβγαλε περίπου 33.500 ευρώ διαβεβαιώνοντας πως με τις ιδιότητές του ως marabout (κάτι σαν σαμάνος, σε ελεύθερη μετάφραση) μπορεί να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας στην κατάκτηση του τίτλου στο Κόπα Άφρικα.

Μετά τον αποκλεισμό από τους Σενεγαλέζους, δεκάδες άνθρωποι έφτασαν εξαγριωμένοι στο σπίτι του Σιναγιόγκο, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα.

«Ο τσαρλατανισμός τιμωρείται από τον νόμο στο Μάλι» ανέφερε εκπρόσωπος του τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος της πρωτεύουσας της χώρας, Μπαμάκο, που πρόσθεσε ότι «ήταν δύσκολο να τον συλλάβουμε όσο η ομάδα ήταν ακόμα στη διοργάνωση».

Un marabout qui avait récolté l’équivalent de 33 500 euros après avoir promis la victoire du Mali à la CAN a été arrêté et placé en détention ce week-end. Les Aigles ont été éliminés en quarts de finale contre le Sénégal

