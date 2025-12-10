Σύλληψη γνωστού DJ στην Αθήνα: «Αποθήκη» ναρκωτικών το σπίτι του – Βρέθηκαν δεκάδες ουσίες και τιμοκατάλογος ΦΩΤΟ

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 γνωστός DJ της Αθήνας, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για τη δράση του 49χρονου, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν με υποθέσεις χρήσης και κατοχής ναρκωτικών, και ξεκίνησαν στοχευμένη έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο DJ φέρεται να είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του σε πλήρως εξοπλισμένη «αποθήκη» ναρκωτικών, εξυπηρετώντας πελάτες με κάθε είδους ουσία, ενώ υπήρχε και υλικό νόθευσης, ζυγαριές ακριβείας και πλήθος σημειώσεων που καταδεικνύουν οργανωμένη δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, ενώ ακολούθησε εξονυχιστική έρευνα τόσο στο διαμέρισμα όσο και σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Στο σπίτι εντοπίστηκε ακόμη και φυλλάδιο με «οδηγίες ασφαλούς χρήσης» ναρκωτικών, στο οποίο υπήρχε το ειρωνικό μήνυμα «άσε το μιξάρισμα στον DJ».

Αναλυτικά οι ουσίες και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη: 7,25 γραμ.

Βραστή κοκαΐνη: 2,3 γραμ.

Ηρωίνη: 8,85 γραμ.

Κεταμίνη: 115,95 γραμ.

Αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια: 402 γραμ.

Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη: 23,6 γραμ.

«3MMC»: 17,8 γραμ.

«2MMC»: 1,1 γραμ.

«3-MMA»: 6 γραμ.

Αμφεταμίνη: 3,15 γραμ.

42 χαρτάκια LSD

MDMA: 25,95 γραμ.

235 δισκία και θραύσματα ecstasy

Χημικές ουσίες για νόθευση: 22,6 γραμ.

Άγνωστες χημικές ουσίες: 13,8 γραμ.

6 φιαλίδια με απαγορευμένες αναβολικές ουσίες

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Πλήθος συσκευασιών και σημειώσεων

3 κινητά τηλέφωνα

2.215 ευρώ σε μετρητά

Στην κατοχή του βρέθηκε επίσης τιμοκατάλογος με αναλυτικές χρεώσεις ανά ουσία. Ενδεικτικά:

Βραστή κοκαΐνη: 80–100 €/γραμ.

Κοκαΐνη: 60–80 €/γραμ.

MDMA: 30–40 €/γραμ.

Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη: 40–50 €/γραμ.

Κεταμίνη: 40–50 €/γραμ.

Αμφεταμίνη: 20–30 €/γραμ.

Ηρωίνη: 15–17 €/γραμ.

Παραλλαγές μεφεδρόνης (3MMC, 2MMC): 30–40 €/γραμ.

«3-MMA»: 25–35 €/γραμ.

HHC: 15–18 €/γραμ.

LSD: 10–15 € ανά χαρτάκι

Ecstasy / κάνναβη: 5–8 € ανά δισκίο

Φαρμακευτικά δισκία: 2–3 €

Αποξηραμένα μανιτάρια: 8–10 €/γραμ.

Ο συλληφθείς, που είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

