Σύλληψη οδηγού γιατί έσπαγε τα τύμπανα όλων στη γειτονιά!

Στην περιοχή των Άνω Λιοσίων εκτυλίχθηκε ένα περιστατικό το οποίο χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως από τα πιο ασυνήθιστα που έχουν αντιμετωπίσει.

Ο λόγος δεν ήταν μια συνηθισμένη παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε μια απλή κλήση για υπερβολική ταχύτητα, αλλά η σύλληψη ενός οδηγού αυτοκινήτου που μετέτρεψε το μικρό του όχημα σε κινητό ηχοσύστημα που σόκαρε ολόκληρη τη γειτονιά.

Το αυτοκίνητο που σταμάτησαν οι αστυνομικοί ήταν ένα smart fortwo, εξοπλισμένο με ένα ηχοσύστημα πανίσχυρης έντασης που περιλάμβανε δύο ενισχυτές, έξι μεγάλης ισχύος ηχεία και δύο ξεχωριστές μπαταρίες για να τροφοδοτεί το σύστημα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν δεχθεί αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες για έντονη ηχορύπανση, μια κατάσταση που, σύμφωνα με κατοίκους και αρχές, δεν περιοριζόταν μόνο στη στιγμή αλλά επαναλαμβανόταν συχνά και προκαλούσε σοβαρή όχληση κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Το θορυβώδες όχημα διασχίζει τους δρόμους με τη μουσική στη διαπασών και δονεί τα σπίτια, με αποτέλεσμα να φτάσουν δεκάδες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) έθεσαν υπό παρακολούθηση το σημείο μετά τις επανειλημμένες αναφορές και εντόπισαν το smart fortwo να κινείται με τον κινητήρα σβηστό αλλά το ηχοσύστημα σε πλήρη λειτουργία, προκαλώντας ηχορύπανση που ξεπερνούσε κάθε ανεκτό όριο.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός του, άνδρας ενήλικος, συνελήφθη επί τόπου, με την αστυνομία να σχηματίζει σε βάρος του δικογραφία για διατάραξη της κοινής ησυχίας και πιθανόν άλλες παραβάσεις του νόμου. Το περιστατικό ξεχώρισε γιατί δεν πρόκειται απλά για μια κλήση ή πρόστιμο αλλά για σύλληψη οδηγού εξαιτίας της ηχορρύπανσης που προκαλούσε το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου με τρόπο που εκτίμησαν οι αρχές ότι άγγιζε τα όρια δημόσιας διατάραξης.

Παρά το μικρό μέγεθος του αυτοκινήτου, η εγκατάσταση δύο ενισχυτών και έξι ηχείων με πρόσθετες μπαταρίες είχε μετατρέψει το smart σε φορητό «κέντρο ήχου» που ακουγόταν σε μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και την παρέμβαση των αστυνομικών. Η υπόθεση αυτή, πέρα από την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, ανοίγει ένα ευρύτερο διάλογο για το πώς αντιμετωπίζεται η ηχορρύπανση και η χρήση υπερβολικά ισχυρών ηχοσυστημάτων στα οχήματα, ειδικά εντός κατοικημένων περιοχών.

