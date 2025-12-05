Σύλληψη οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη, περάσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική
Ο Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας, συνελήφθη κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κινείτο νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το πρωί της Παρασκευής 5/12/2025.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το όχημα κινήθηκε ανάποδα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.
Ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
Δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.
