Σύλληψη στην Πάτρα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο σουγιάδες, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

