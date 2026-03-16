Σύλληψη στο Αίγιο για κατοχή ναρκωτικών – Τον έπιασαν με κάνναβη

Στη σύλληψη ενός άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Αίγιο την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Αστυνομικός έλεγχος και εντοπισμός κάνναβης

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας πραγματοποίησαν έλεγχο σε ημεδαπό άνδρα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ίδιος απέρριψε ένα τσαντάκι.

Κατά την εξέταση του αντικειμένου διαπιστώθηκε ότι περιείχε δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες κάνναβης, βάρους 2,00 και 0,68 γραμμαρίων.

Η σύλληψη

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα, ενώ η ποσότητα των ναρκωτικών κατασχέθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

