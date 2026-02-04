Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». Το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) και εισάγει σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στόχος, όπως τόνισε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, είναι η δημιουργία «νέας σελίδας» στην αγορά εργασίας με υψηλότερους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας και μεγαλύτερη σταθερότητα για τις επιχειρήσεις.

Οι τρεις βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο

Ευκολότερη επέκταση των κλαδικών Συμβάσεων Το όριο επέκτασης μιας κλαδικής ΣΣΕ σε όλους τους εργοδότες του κλάδου μειώνεται από 50% σε 40% ως προς το ποσοστό εργαζομένων που απασχολούν οι υπογράφοντες εργοδότες. Πλήρης κατάργηση του ποσοστού 40% όταν τη Σύμβαση συνυπογράφουν όλοι οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να συνυπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά, διευκολύνοντας την επέκτασή τους.

Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση του 2012 για «μερική μετενέργεια». Μετά τη λήξη μιας ΣΣΕ και την πάροδο του τριμήνου παράτασης, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της σύμβασης (όχι μόνο ο βασικός μισθός) μέχρι την υπογραφή νέας. Προστατεύονται και οι νεοπροσλαμβανόμενοι κατά την περίοδο των τριών μηνών. Απλοποίηση γραφειοκρατίας στα Μητρώα Απλοποιούνται οι διαδικασίες εγγραφής στα Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ). Η μη εγγραφή δεν αναστέλλει πλέον τη συνδικαλιστική δράση, αλλά αποτελεί προϋπόθεση μόνο για την επέκταση ΣΣΕ και την προσφυγή στον ΟΜΕΔ.

Ποιοι εργαζόμενοι αναμένεται να δουν αυξήσεις μισθών

Με τις νέες διατάξεις, πολλές κλαδικές συμβάσεις που σήμερα καλύπτουν μόνο τα μέλη των σωματείων θα μπορούν να επεκταθούν υποχρεωτικά σε ολόκληρο τον κλάδο. Επειδή οι κλαδικοί μισθοί είναι υψηλότεροι από τον κατώτατο, η επέκταση θα σημάνει αυτόματες αυξήσεις για χιλιάδες εργαζόμενους.

Στην πρώτη φάση ενδιαφέρον παρουσιάζουν 15 κλάδοι με ενεργές συμβάσεις που δεν έχουν επεκταθεί μέχρι σήμερα. Οι εργαζόμενοι στους παρακάτω τομείς αναμένεται να επηρεαστούν σταδιακά εντός του 2026:

Πετρελαιοειδή & Υγραέρια Καλλυντικά (σύμβουλοι ομορφιάς, αισθητικοί) Οικοδόμοι (εργατοτεχνίτες και συναφή επαγγέλματα) Τουριστικά καταλύματα (μη κύρια ξενοδοχειακά – ενοικιαζόμενα δωμάτια) Ιατρικοί επισκέπτες Ηλεκτρολόγοι ξενοδοχείων Ηλεκτρολόγοι καταστημάτων Καπνοβιομηχανία Ιδιωτική ασφάλιση Τράπεζες (ΟΤΟΕ) Μέταλλο (παραγωγή και επεξεργασία) Αρχαιολόγοι (Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων) Πρακτορειακές επιχειρήσεις (Διεθνής Ναυτική Ένωση) Ναυτιλιακά πρακτορεία (υπαλληλικό προσωπικό) Γραφεία ταξιδίων & τουρισμού (υπαλληλικό προσωπικό)

