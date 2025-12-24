Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ

«Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και προσφοράς. Οφείλουμε να στηρίζουμε το έργο των κοινωνικών δομών σε αυτές τις δύσκολες εποχές»

Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ
24 Δεκ. 2025 22:04
Pelop News

Ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» παράδωσε σήμερα είδη υγιεινής στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο, ενώ έψαλε τα κάλαντα στους περιθαλπόμενους συνανθρώπους μας.
Στο Κωνστοπούλειο Ευγηρείο υποδέχτηκαν τον Πρόεδρο, κ. Καρασπήλιο, τον Γραμματέα, κ. Γιαννακόπουλο, τον Ταμία, κ. Θωμά και το μέλος, κ. Χονδρολέου και μέλη του χορευτικού του Συλλόγου, ο Πρόεδρος, κ. Δελδήμος και η ταμίας κ. Γιαννοπούλου, όπου αντάλλαξαν ευχές και συζήτησαν για το Ευγηρείο. Μετά την παράδοση των συγκεντρωμένων ειδών, ο Σύλλογος έψαλε τα κάλαντα και δεσμεύτηκε το νέο έτος να στήσει μια γιορτή με το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου στο Ευγηρείο.

Ευχές προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο ενόψει Χριστουγέννων, ΦΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, σε δήλωσή του ανέφερε ότι «Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και προσφοράς. Οφείλουμε να στηρίζουμε το έργο των κοινωνικών δομών σε αυτές τις δύσκολες εποχές και να προσφέρουμε χαρά και συμπαράσταση στους συνανθρώπους μας. Σας συγχαίρουμε θερμά για όσα κάνετε για τους περιθαλπόμενους. Ο Σύλλογος Αρκάδων θα είναι δίπλα στο έργο σας όπως μπορεί και θα σας στηρίζει. Τέλος, ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας που πάντα ανταποκρίνονται άμεσα, με προθυμία και με χαρά στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου. Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους!».

Αμέσως μετά, ο Σύλλογος, επισκέφτηκε το Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. Χρυσοστόμου για να ανταλλάξει ευχές με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αντιπροσωπεία του Συλλόγου έψαλε σε ευφρόσυνο κλίμα τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών για την υποδοχή και την ευλογία των ευχών του, αλλά και για τη σημαντική στήριξή του στις δράσεις του Συλλόγου, ενώ ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Καρασπήλιος του μετέφερε τις θερμές ευχές των Πατέρων της Ιεράς Σκήτης της Αγίας Άννης στο Άγιον Όρος που είχε την τιμή να ψάλλει. Τέλος, του ευχήθηκαν να είναι υγιής και να συνεχίσει το θεάρεστο πνευματικό και φιλανθρωπικό του έργο στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:45 Πολλαπλά τα σήματα κινδύνου που είχε εκπέμψει ο πιλότος του μοιραίου Falcon
22:35 Νιγηρία: Μακελειό σε τζαμί, τουλάχιστον επτά νεκροί και πολλοί τραυματίες
22:25 Πάτρα: Ανήλικοι έλεγαν τα κάλαντα και παράλληλα έκλεβαν ότι έβρισκαν στον…δρόμο τους!
22:15 Αγρότες: Μίας μορφής προσωρινής «εκεχειρίας» για την περίοδο των εορτών, μετά πάλι δυναμικές κινητοποιήσεις, τι ισχύει
22:04 Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»: Επίσκεψη στο Κωνσταντοπούλειο και ανταλλαγή ευχών με τον Μητροπολίτη, ΦΩΤΟ
21:54 Φενερμπαχτσέ: Συνελήφθη ο πρόεδρός της, είναι μπλεγμένος σε υπόθεση ναρκωτικών!
21:42 Καιρός: Χριστούγεννα (25/12/12025) με χαμηλή θερμοκρασία, βροχές και καταιγίδες
21:31 Μετά τον Άρη και τον Ιωνικό ο Σπανός φιλοδοξεί να ανεβάσει και άλλη ομάδα στη Super League
21:21 Ευχές προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο ενόψει Χριστουγέννων, ΦΩΤΟ
21:11 «Όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική», συγκλονίζει η Βούλα Πατουλίδου
21:01 Λιμενικός βούτηξε στα παγωμένα νερά και έσωσε τους τέσσερις επιβάτες,ΦΩΤΟ
20:50 Πάτρα: Υπάλληλοι πρόλαβαν απόπειρα κλοπής σε σούπερ μάρκετ
20:40 «Μας έχουν μπερδέψει. Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο», μαρτυρία μητέρας αγοριού που κατηγορείται για τον ομαδικό βιασμό 13χρονης
20:29 Ανείπωτη τραγωδία, 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό
20:17 Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Αττική, 78 χιλιοστά νερού στη Δάφνη!
20:06 Έλενα Ακρίτα: Το «ευχαριστώ» στα πολιτικά κόμματα για την αναγνώριση της προσφοράς της Σύλβας Ακρίτα
19:54 «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου», αποκάλυψη Μαραντίνη
19:41 «Οι Φρουροί της Επανάστασης»: Κατάσχεση πετρελαιοφόρου για «λαθρεμπόριο καυσίμων»
19:31 Πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός Πατ Φιν
19:21 Φρικιαστικό έγκλημα: 13χρονος Βρετανός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ