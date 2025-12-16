Σύλλογος θυμάτων Τεμπών: Διαχωρίζει τη θέση του από την Καρυστιανού για το ενδεχόμενο κόμματος

Τον σαφή διαχωρισμό του από τη συζήτηση περί δημιουργίας πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού δηλώνει η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τονίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική της επιλογή που δεν εκφράζει τον Σύλλογο.

16 Δεκ. 2025 14:08
Pelop News

Αποστάσεις από την πρόεδρό του, Μαρία Καρυστιανού, παίρνει ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-2-2023, μετά τις δηλώσεις της περί δημιουργίας κινήματος που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα.

Σε κοινή δήλωσή τους, τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου –μεταξύ αυτών και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης– ξεκαθαρίζουν ότι διαχωρίζουν τη θέση τους από τη σχετική φημολογία και συζήτηση, η οποία, όπως σημειώνουν, επιβεβαιώθηκε από την ίδια την πρόεδρο στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της.

Όπως τονίζεται, οι ενέργειες αυτές αποτελούν προσωπικές επιλογές της κυρίας Καρυστιανού, για τις οποίες τα μέλη του Δ.Σ. δεν είχαν καμία ενημέρωση ή ανάμειξη, ενώ δηλώνουν άγνοια ως προς τους συνεργάτες και τα επιτελεία που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί. «Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν τον Σύλλογο, καθώς δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Τα μέλη του Δ.Σ. υπογραμμίζουν ότι ο Σύλλογος παραμένει προσηλωμένος αποκλειστικά στον αγώνα των συγγενών για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τους αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επικείμενη έναρξη της δίκης, με τα μέλη να τονίζουν ότι στόχος τους είναι να δοθεί η μάχη «με τους καλύτερους δυνατούς όρους», απέναντι –όπως αναφέρουν– σε προσπάθειες συγκάλυψης, σε κενά της ανάκρισης και σε κυβερνητική προπαγάνδα που αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο αυτό, ασκούν κριτική και σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Τη δήλωση υπογράφουν τα μέλη του Δ.Σ.: Παύλος Ασλανίδης (αντιπρόεδρος), Ελένη Βασάρα (γραμματέας), Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού, σε τηλεοπτική της συνέντευξη, δήλωσε ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή για δημιουργία κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα», κάνοντας λόγο για «κάτι πολύ μεγάλο». Στο μεταξύ, ειρωνική ήταν και η πρώτη δημόσια αντίδραση του Νίκου Πλακιά, πατέρα θυμάτων της τραγωδίας, ο οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα, έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ».

