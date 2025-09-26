Συλλυπητήρια του Δημάρχου για την απώλεια της Αν. Χατζηιωαννίδου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με ανακοίνωση του συλλυπείται για την απώλεια της Αναστασίας Χατζηιωννίδου.

Η ανακοίνωση: «Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συλλυπείται από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας Κωνσταντίνο Δραγώτη, για τον θάνατο της πεθεράς του Αναστασίας Χατζηιωαννίδου, καθώς επίσης, όλα τα μέλη της οικογένειάς της και τους οικείους της”.

