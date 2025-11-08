Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πατρέων για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη

Ο Κώστας Πελετίδης, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη και συλλυπείται από καρδιάς την οικογένεια και τους οικείους του».

Ο εκλιπών υπήρξε προσωπικότητα με ενεργό παρουσία στα δημόσια πράγματα της Πάτρας, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή και πολιτική ζωή της πόλης.

