Μητσοτάκης: Νέα ενεργειακή εποχή με Chevron και HELLENiQ Energy – Διπλασιάζεται η έρευνα υδρογονανθράκων

Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ Energy για έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με την κυβέρνηση να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική διάσταση των συμφωνιών.

Κατά την τελετή υπογραφής στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί «ένα άλμα» για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Όπως ανέφερε, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε το 2019 παρέλαβε ένα πρόγραμμα ερευνών που, αν και στρατηγικά σωστό, δεν είχε προχωρήσει με την απαιτούμενη δυναμική.

Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επιτάχυνε την κύρωση παλαιότερων συμφωνιών και προχώρησε σε εκτεταμένες σεισμικές έρευνες, ώστε να χαρτογραφηθούν πιο αξιόπιστα οι ενεργειακές δυνατότητες της χώρας. Υπενθύμισε επίσης την πρόσφατη ανακοίνωση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι με τη νέα συμφωνία σχεδόν διπλασιάζεται η έκταση των θαλάσσιων περιοχών που εντάσσονται στο πρόγραμμα ερευνών, φτάνοντας περίπου τα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει τη συνολική ενεργειακή στρατηγική της χώρας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι υδρογονάνθρακες εξακολουθούν να έχουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα τα επόμενα χρόνια, παράλληλα με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αναφέρθηκε σε επενδύσεις σε αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς LNG, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αλλά και στην αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού της χώρας.

Παράλληλα, στάθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργεί η ευρωπαϊκή στρατηγική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει υποδομές που μπορούν να στηρίξουν ενεργειακά και άλλες χώρες της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τον «Κάθετο Διάδρομο» σημαντική εναλλακτική ενεργειακή διαδρομή.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για ιστορικό ορόσημο στην ενεργειακή πολιτική, τονίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται πλέον άμεσα με την εθνική ασφάλεια. Υποστήριξε ότι η χώρα ενισχύει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος και σταθεροποιητικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι συμφωνίες εντάσσονται, σύμφωνα με την κυβέρνηση, σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ενεργειακής διαφοροποίησης, ενίσχυσης των υποδομών και αξιοποίησης εγχώριων πόρων, με στόχο την ενεργειακή αυτάρκεια και την ενίσχυση της γεωπολιτικής παρουσίας της Ελλάδας.

Οι Συμβάσεις αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου και σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας, παράλληλα, τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο επιχειρηματικό σχήμα, η Chevron διαθέτει ποσοστό συμμετοχής 70% έχοντας, παράλληλα, αναλάβει τα καθήκοντα του εντολοδόχου (operator), ενώ η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει με ποσοστό 30%. Η σύμπραξη HELLENiQ ENERGY και Chevron ανακηρύχθηκε ανάδοχος των παραχωρήσεων μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε το Ελληνικό Δημόσιο το 2025.

Οι τέσσερις θαλάσσιες περιοχές – «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Block A2» – καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Μίσθωσης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες σε τρεις φάσεις, με στόχο την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Σημειώνεται ότι οι περιοχές που θα ερευνηθούν αφορούν θαλάσσια περιβάλλοντα με σύνθετες γεωλογικές δομές, και μεγάλου βάθους – που ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 1.500 μέτρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε:

«Οι νέες συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής μας να αναπτύξουμε ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο με τρόπο που να προσδίδει αξία στην Εταιρεία μας. Παρά τις σημαντικές μας επενδύσεις και την πρόοδο σε ΑΠΕ και στην ενεργειακή μετάβαση, αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι οι υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού για πολλά χρόνια ακόμη.

Η δραστηριότητα μας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης κοιτασμάτων βασίζεται σε επιλεκτικές επενδύσεις και σε συνεργασίες με ισχυρούς εταίρους, που διαθέτουν τεχνική αρτιότητα, εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων.

Η συνεργασία μας με την Chevron, μία από τις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, ενισχύει αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση και επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδουμε στη σύμπραξη με διεθνείς ομίλους».

O Gavin Lewis, Vice President, Global New Ventures, Chevron, δήλωσε:

«Προσβλέπουμε στη συνεργασία με τους στρατηγικούς μας εταίρους, την HELLENiQ ENERGY και την Ελληνική Δημοκρατία, για την αξιολόγηση του αποθέματος υδρογονανθράκων των νέων αυτών περιοχών. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου ανά τον κόσμο, η Chevron διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, την εμπειρία και την προηγμένη τεχνολογία για την προώθηση και αξιοποίηση νέων πηγών ενέργειας σε αυτήν τη δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή».

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, σε ανώτατο επίπεδο.

Τις Συμβάσεις Μίσθωσης υπέγραψαν, εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, ενώ εκ μέρους της Chevron και της HELLENiQ ENERGY υπέγραψαν, αντίστοιχα, ο κ. Gavin Lewis, Αντιπρόεδρος Global New Ventures, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



