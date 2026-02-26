Συμφωνία-ορόσημο στη ναυπηγική: Ελλάδα, ΗΠΑ και Ν. Κορέα ενώνουν δυνάμεις – Μήνυμα Κικίλια

Νέα διεθνής συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής φέρνει η συμφωνία ONEX και Hanwha Power Systems, με κυβερνητική παρουσία και στόχο επενδύσεις, τεχνογνωσία και νέες θέσεις εργασίας.

Συμφωνία-ορόσημο στη ναυπηγική: Ελλάδα, ΗΠΑ και Ν. Κορέα ενώνουν δυνάμεις – Μήνυμα Κικίλια
26 Φεβ. 2026 12:07
Pelop News

Μήνυμα με αφορμή τη νέα διεθνή συμφωνία στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας ανάρτησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μετά την υπογραφή συνεργασίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems. Η συμφωνία υπογράφηκε στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγα.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι ανοίγει δρόμους για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.

Αναφερόμενος στη σημασία της ναυπηγικής συνεργασίας, έκανε ιστορική αναδρομή στα πλοία τύπου «Liberty» που κατασκευάζονταν στις ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια ενίσχυσαν την ελληνική ναυτιλία, συμβάλλοντας —όπως είπε— στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλιακής ισχύος.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα παραμένει ισχυρή δύναμη στη διεθνή ναυτιλία και η συνεργασία με μεγάλους διεθνείς εταίρους δημιουργεί νέες προοπτικές για την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και τις επενδύσεις στον κλάδο.

Ο υπουργός εξέφρασε αισιοδοξία ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας.

