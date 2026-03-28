Συμφωνία Ταϊλάνδης – Ιράν για το Στενό του Ορμούζ: «Πράσινο φως» στα δεξαμενόπλοια εν μέσω πολέμου

Σε μια κρίσιμη συμφωνία με την κυβέρνηση του Ιράν προχώρησε η Ταϊλάνδη, προκειμένου να διασφαλίσει τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων της από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένο τον τελευταίο μήνα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του βασιλείου, Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αμβλύνει τις έντονες ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, καθώς οι εγγυήσεις που δόθηκαν επιτρέπουν πλέον στα ταϊλανδικά πλοία να πλέουν με ασφάλεια στην περιοχή.

Η Μπανγκόκ υπογράμμισε προς την Τεχεράνη την ουδετερότητά της στη συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, Σιχασάκ Πουανγκετκιάου, ο νέος μηχανισμός συνεργασίας προβλέπει τη συνεχή ενημέρωση των ιρανικών αρχών για τα δρομολόγια των πλοίων, με την Τεχεράνη να παρέχει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Ήδη το πρώτο δεξαμενόπλοιο διέσχισε επιτυχώς το Στενό, ενώ προγραμματίζονται και νέες αποστολές για τις επόμενες ημέρες.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων στην Ταϊλάνδη και τις εκτεταμένες ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στα πρατήρια το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για επάρκεια αποθεμάτων, η κατάσταση παρέμενε έκρυθμη, ειδικά μετά την πρόσφατη επίθεση στο εμπορικό πλοίο Mayuree Naree, όπου τρεις ναυτικοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η συνολική εικόνα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει δραματική, καθώς η κίνηση έχει μειωθεί κατά 95% συγκριτικά με τα κανονικά επίπεδα. Από τις αρχές του μήνα έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά σκάφη, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι η στρατηγική αυτή δίοδος θα παραμείνει κλειστή για οποιοδήποτε πλοίο θεωρηθεί ότι συνδέεται με εχθρικές δυνάμεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



