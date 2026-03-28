Συμφωνία Ταϊλάνδης – Ιράν για το Στενό του Ορμούζ: «Πράσινο φως» στα δεξαμενόπλοια εν μέσω πολέμου

Η Ταϊλάνδη συμφώνησε με το Ιράν για την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ, εν μέσω κρίσης στα καύσιμα και πολεμικών συγκρούσεων.

28 Μαρ. 2026 11:29
Pelop News

Σε μια κρίσιμη συμφωνία με την κυβέρνηση του Ιράν προχώρησε η Ταϊλάνδη, προκειμένου να διασφαλίσει τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων της από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένο τον τελευταίο μήνα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του βασιλείου, Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αμβλύνει τις έντονες ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, καθώς οι εγγυήσεις που δόθηκαν επιτρέπουν πλέον στα ταϊλανδικά πλοία να πλέουν με ασφάλεια στην περιοχή.

Η Μπανγκόκ υπογράμμισε προς την Τεχεράνη την ουδετερότητά της στη συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, Σιχασάκ Πουανγκετκιάου, ο νέος μηχανισμός συνεργασίας προβλέπει τη συνεχή ενημέρωση των ιρανικών αρχών για τα δρομολόγια των πλοίων, με την Τεχεράνη να παρέχει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Ήδη το πρώτο δεξαμενόπλοιο διέσχισε επιτυχώς το Στενό, ενώ προγραμματίζονται και νέες αποστολές για τις επόμενες ημέρες.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων στην Ταϊλάνδη και τις εκτεταμένες ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στα πρατήρια το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για επάρκεια αποθεμάτων, η κατάσταση παρέμενε έκρυθμη, ειδικά μετά την πρόσφατη επίθεση στο εμπορικό πλοίο Mayuree Naree, όπου τρεις ναυτικοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η συνολική εικόνα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει δραματική, καθώς η κίνηση έχει μειωθεί κατά 95% συγκριτικά με τα κανονικά επίπεδα. Από τις αρχές του μήνα έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά επιθέσεων σε εμπορικά σκάφη, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι η στρατηγική αυτή δίοδος θα παραμείνει κλειστή για οποιοδήποτε πλοίο θεωρηθεί ότι συνδέεται με εχθρικές δυνάμεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:58 Σφραγίστηκε κι άλλο παράνομο τζαμί στην Αθήνα – Υπεύθυνος Μπανγκλαντεσιανός που είχε συλληφθεί
14:47 Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή προχωράμε τα ρολόγια μπροστά μια ώρα
14:36 Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα
14:26 Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του
14:17 Κυβερνοαπειλή σε iPhone και iPad: Διέρρευσαν τα εργαλεία hacking Coruna και DarkSword
14:05 Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» – Αποκάλυψε πώς επανασυνδέθηκαν
13:55 Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
13:45 Σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος: «Επιστημονικός γρίφος» και έλεγχος των μονών
13:34 Patras Half Marathon: Ρεκόρ συμμετοχών και υψηλές προσδοκίες
13:23 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί – Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος
13:14 Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου» – 7 δύτες ψάχνουν
13:06 Πάτρα: Εργασίες στο πάρκινγκ του Αγίου Διονυσίου
12:56 Δεύτερη ημέρα εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κρίσιμες ομιλίες και συζητήσεις ΖΩΝΤΑΝΑ
12:45 Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο – Πήραν χρήματα και διέφυγαν
12:35 Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Ακταίο – ΙΧ καρφώθηκε σε τοίχο, τραυματίας ο οδηγός
12:29 Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός 38χρονος άνδρας στο σπίτι του
12:24 Ο ΙΟΠ φέρνει μεγάλη διοργάνωση και 1500 ελεύσεις στην Πάτρα
12:17 Δίκη Τεμπών – Ο Φλωρίδης απαντά στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων
12:15 Ο Προμηθέας μάχεται στην Πυλαία -Στην αποστολή και ο Χάμοντς
12:11 Σάββατο αντί Κυριακής το παιχνίδι Προμηθέας-Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τα εισιτήρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
