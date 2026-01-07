Συμφωνία Θεοδωρικάκου-εκπροσώπων λαϊκών αγορών για τα 15 αιτήματά τους

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η συνάντηση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, καταλήγοντας σε πλήρη συμφωνία σε ο,τι αφορά τα 15 αιτήματα των επαγγελματιών που αφορούν την καθημερινότητα των λαϊκών αγορών.

Συμφωνία Θεοδωρικάκου-εκπροσώπων λαϊκών αγορών για τα 15 αιτήματά τους
07 Ιαν. 2026 13:24
Pelop News

Τη δέσμευση ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο νόμο του 2021 προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των λαϊκών αγορών και η αδειοδότηση νέων παραγωγών – επαγγελματιών πήραν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών που συναντήθηκαν σήμερα με τον υπ. Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η συνάντηση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, καταλήγοντας σε πλήρη συμφωνία σε ο,τι αφορά τα 15 αιτήματα των επαγγελματιών που αφορούν την καθημερινότητα των λαϊκών αγορών.

Πηγές απ’ το υπουργείο Ανάπτυξης έλεγαν στο protothema.gr ότι είχε προηγηθει διάλογος τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών για θέματα που ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό των λαϊκών αγορών μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της στήριξης των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Το κρίσιμο ραντεβού βέβαια για τις κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών έχει καθοριστεί για το απόγευμα, στις 16.30 όπου θα γίνουν δεκτοί απ’ τον υπ. Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου με “αιχμή” τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Επίσης καίριο ζήτημα γι αυτούς αποτελεί και το κόστος παραγωγής, οπότε περιμένουν να ακούσουν και τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Οι επαγγελματίες, πέραν των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκινούν, έχουν ανακοινώσει πως αύριο θα προβούν σε κλείσιμο των λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ την Παρασκευή πάνε και στα διόδια

«Ο Θεοδωρικάκος δέχθηκε ό,τι τροποποιήσεις ζητήσαμε»
Το πολύ καλό κλίμα στο οποίο έγινε η συνάντηση επιβεβαίωσαν οι δηλώσεις του προέδρου της συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών, Άγγελου Δερετζή, ότι πως «ό, τι έχουμε ζητήσει, να γίνουν τροποποιήσεις που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ο υπουργός τα αποδέχτηκε» αν και πρόσθεσε ενόψει της συνάντησης στο ΥΠΟΙΚ ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, η απεργία θα συνεχιστεί».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Lidl Ελλάς: Μόνιμα αχτύπητες τιμές γιατί αξίζει
16:41 Πρώτη «χειμερινή» προσθήκη για Παναχαϊκή
16:36 Θεμιστοκλέους για τη γρίπη: Δεν χρειάζεται πανικός, το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο
16:36 Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Πρόχειρα και εφήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες – Χωρίς σχέδιο για το αύριο»
16:28 Βρετανία – Στάρμερ: Τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή
16:20 Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
16:12 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Η Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο
16:04 Red Code για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
15:59 Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα
15:56 Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε
15:48 Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
15:40 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα
15:32 Θεμιστοκλής Κούνας – Strategy Ring: Δεν αρκεί το σχέδιο, χρειάζεται εφαρμογή
15:24 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα
15:16 Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ
15:08 Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
15:00 Στην Πάτρα ο Νίκος Δένδιας για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
14:52 Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές
14:44 Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες
14:28 Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ