Συμφωνία Θεοδωρικάκου-εκπροσώπων λαϊκών αγορών για τα 15 αιτήματά τους

Τη δέσμευση ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο νόμο του 2021 προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία των λαϊκών αγορών και η αδειοδότηση νέων παραγωγών – επαγγελματιών πήραν μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών που συναντήθηκαν σήμερα με τον υπ. Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η συνάντηση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, καταλήγοντας σε πλήρη συμφωνία σε ο,τι αφορά τα 15 αιτήματα των επαγγελματιών που αφορούν την καθημερινότητα των λαϊκών αγορών.

Πηγές απ’ το υπουργείο Ανάπτυξης έλεγαν στο protothema.gr ότι είχε προηγηθει διάλογος τεσσάρων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών για θέματα που ενισχύουν ουσιαστικά τον θεσμό των λαϊκών αγορών μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και της στήριξης των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.

Το κρίσιμο ραντεβού βέβαια για τις κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών έχει καθοριστεί για το απόγευμα, στις 16.30 όπου θα γίνουν δεκτοί απ’ τον υπ. Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου με “αιχμή” τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Επίσης καίριο ζήτημα γι αυτούς αποτελεί και το κόστος παραγωγής, οπότε περιμένουν να ακούσουν και τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Οι επαγγελματίες, πέραν των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκινούν, έχουν ανακοινώσει πως αύριο θα προβούν σε κλείσιμο των λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ την Παρασκευή πάνε και στα διόδια

«Ο Θεοδωρικάκος δέχθηκε ό,τι τροποποιήσεις ζητήσαμε»

Το πολύ καλό κλίμα στο οποίο έγινε η συνάντηση επιβεβαίωσαν οι δηλώσεις του προέδρου της συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών, Άγγελου Δερετζή, ότι πως «ό, τι έχουμε ζητήσει, να γίνουν τροποποιήσεις που αφορά την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ο υπουργός τα αποδέχτηκε» αν και πρόσθεσε ενόψει της συνάντησης στο ΥΠΟΙΚ ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα τεκμαρτά και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, η απεργία θα συνεχιστεί».

