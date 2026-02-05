Συμφωνία Τουρκίας – Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Συμφωνία για κοινές έρευνες και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο υπέγραψαν σήμερα η Τουρκία και η αμερικανική ενεργειακή κολοσσός Chevron, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας. Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum (TPAO) σε χερσαίες και υπεράκτιες δραστηριότητες.

Η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα.

Στόχος η ενεργειακή απεξάρτηση

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της Άγκυρας να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με έμφαση στη σταδιακή απεξάρτηση από τη Ρωσία. Παράλληλα, θεωρείται κίνηση βελτίωσης των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδοσιακό σύμμαχο της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μπαϊρακτάρ ανέφερε ότι η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να βοηθήσει την Turkish Petroleum να φτάσει σε παραγωγή έως και 1 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα, η Turkish Petroleum υπέγραψε αντίστοιχο μνημόνιο κατανόησης με την Esso, θυγατρική της Exxon Mobil Corp., για τη διενέργεια ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Κινήσεις της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο

Την ίδια ώρα, η Chevron ενισχύει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράφοντας μνημόνιο κατανόησης με τη Syrian Petroleum Company και την καταριανή UCC Holding για την αξιολόγηση δυνατοτήτων εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Συρίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αμερικανικής εταιρείας, η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχει ήδη αναδείξει σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Αίγυπτο. Όπως μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο το συριακό πρακτορείο SANA, η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση των στρατηγικών ενεργειακών συνεργασιών και στην ανάπτυξη υπεράκτιων πόρων στα χωρικά ύδατα της Συρίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, πρωτοβουλίες για τη στήριξη επενδύσεων και της συνολικής ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Προηγούμενες απόπειρες και διεθνής παρουσία

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 είχε υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των συριακών αρχών και της ρωσικής εταιρείας Soyuzneftegaz για υπεράκτιες έρευνες, ωστόσο το έργο εγκαταλείφθηκε το 2015 λόγω της συνεχιζόμενης εμφυλιακής σύρραξης. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της πετρελαϊκής παραγωγής της Συρίας προέρχεται από χερσαία κοιτάσματα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με βασικότερο το κοίτασμα Al-Omar.

Σε διεθνές επίπεδο, η Chevron συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της, καθώς τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε την παραγωγή πετρελαίου στην υπεράκτια πλατφόρμα South N’dola, ανοικτά των ακτών της Αγκόλας, λίγο περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της.

