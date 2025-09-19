Σύμη: Απρόσμενη επίσκεψη φώκιας σε παραλία ΒΙΝΤΕΟ

Έκπληξη προκάλεσε στους λουόμενους της παραλίας Γυάλα, στο Νημποριό της Σύμης, η απρόσμενη εμφάνιση μιας φώκιας, η οποία βγήκε στην ακτή για να απολαύσει τον ήλιο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Symi TV, το θηλαστικό παρέμεινε χαλαρό στην άκρη της παραλίας, χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία των ανθρώπων, απολαμβάνοντας τη ζεστή μέρα.

Οι παρευρισκόμενοι δεν έχασαν την ευκαιρία να καταγράψουν τη μοναδική στιγμή σε φωτογραφίες και βίντεο, μοιράζοντας την εμπειρία τους στα social media και χαρίζοντας στην απρόσμενη επίσκεψη της φώκιας τον δικό της «σταρ» χρόνο στην αμμουδιά.

