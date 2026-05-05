Σύμη: Σοκ από τις καταγγελίες για προσέγγιση ανηλίκων – Στο 2027 η δίκη των δύο Αιγυπτίων

Ένταση, φόβος και μεγάλη κοινωνική αναστάτωση επικρατούν στη Σύμη, μετά τις καταγγελίες ότι δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής φέρονται να επιχείρησαν να προσεγγίσουν και να αποπλανήσουν ανήλικα παιδιά στο νησί. Οι Αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί και σε βάρος των δύο έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Το βάρος της υπόθεσης είναι μεγάλο, ακριβώς επειδή στο επίκεντρο βρίσκονται παιδιά και σοβαρές καταγγελίες από γονείς. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, οι δύο άνδρες φέρονται να κινούνταν σε σημεία όπου συχνάζουν ανήλικοι και έφηβοι, προσπαθώντας να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις ίδιες καταγγελίες, υπήρξαν ακόμη και απειλές, ενώ φέρεται να υπήρξαν δύο περιστατικά μέσα σε μία εβδομάδα. Όλα αυτά παραμένουν στο επίπεδο των καταγγελιών και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η μαρτυρία μητέρας που φούντωσε την οργή

Η πιο βαριά δημόσια καταγγελία ήρθε από μητέρα παιδιού στη Σύμη, η οποία μιλώντας σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ περιέγραψε ότι ένας από τους δύο φέρεται να πρότεινε χρήματα σε παιδιά και να καταδίωξε το δικό της παιδί μαζί με ακόμη τρία ανήλικα, τα οποία γύρισαν, όπως είπε, τρομοκρατημένα στο σπίτι. Η ίδια κατήγγειλε επίσης ότι αμφισβητήθηκε από αστυνομικό διοικητή η περιγραφή των παιδιών για το περιστατικό, στοιχείο που έκανε ακόμη πιο εκρηκτικό το κλίμα στο νησί.

Αυτές οι μαρτυρίες ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν ισχυρή κοινωνική αντίδραση. Για τη μικρή κοινωνία της Σύμης, η αίσθηση ότι ανήλικοι μπορεί να βρέθηκαν στο στόχαστρο ύποπτων προσεγγίσεων ήταν από μόνη της αρκετή για να προκαλέσει πανικό, αλλά και έντονη πίεση προς τις αρχές να κινηθούν άμεσα και καθαρά.

Συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό τμήμα

Το βράδυ της Κυριακής, δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα της Σύμης, διαμαρτυρόμενοι για την υπόθεση και εκφράζοντας την οργή και την ανησυχία τους. Η αντίδραση αυτή δείχνει ότι το θέμα έχει ξεπεράσει τα όρια ενός ακόμη αστυνομικού δελτίου και έχει μετατραπεί σε υπόθεση που αγγίζει άμεσα το αίσθημα ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας.

Η κοινωνική πίεση έγινε ακόμη πιο έντονη εξαιτίας της δικαστικής εξέλιξης που ακολούθησε. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου αποφάσισε αναβολή για τις 20 Μαΐου 2027. Αυτή η μεταφορά της υπόθεσης τόσο μακριά χρονικά είναι το στοιχείο που βάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα στη Σύμη και τροφοδότησε το αίσθημα ότι το νησί μένει με ανοιχτά ερωτήματα και χωρίς άμεση δικαστική απάντηση.





Το βάρος τώρα περνά στην έρευνα

Σε αυτό το στάδιο, το πιο κρίσιμο είναι να διαχωριστεί η κοινωνική οργή από το αποδεικτικό μέρος της υπόθεσης. Υπάρχουν σοβαρές δημόσιες καταγγελίες, υπάρχει δικογραφία και υπάρχει ενεργή έρευνα, όμως η πλήρης εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη, πόσα περιστατικά υπήρξαν και ποια αδικήματα στοιχειοθετούνται, παραμένει αντικείμενο της δικαστικής και αστυνομικής διερεύνησης.

Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το βασικό πολιτικό και κοινωνικό συμπέρασμα της στιγμής: η Σύμη βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι γονείς φοβούνται, οι κάτοικοι ζητούν καθαρές απαντήσεις και η υπόθεση έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο νησί, πολύ πριν φτάσει στην τελική δικαστική της κρίση.

