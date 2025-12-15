Ουσιαστική υπήρξε η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 12η Athens International Tourism&Culture Expo, που πραγματοποιήθηκε από 8 έως 10 Δεκεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου. Η έκθεση, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς τουρισμού και πολιτισμού στη χώρα, αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για επαγγελματίες του κλάδου, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού και προωθώντας συνεργασίες μεταξύ εκθετών, hostedbuyers και επισκεπτών.

Η δυναμική παρουσία της Περιφέρειας, με δικό της περίπτερο, έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Δυτικής Ελλάδας, μέσα από στοχευμένες B2B συναντήσεις με 25 επαγγελματίες τουρισμού από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς και μέσα από την άμεση επαφή με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβερνητικά στελέχη, επισκέπτες και φορείς τουρισμού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων με επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υπάγονται στον Μηχανισμό Στήριξης της Επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, καθώς και με εκπροσώπους του πολιτισμού, όπως το Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι, με έμφαση στη διερεύνηση νέων συνεργειών. Τέλος, η αντιπροσωπεία της ΠΔΕ συμμετείχε στην ημερίδα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Τουρισμός Αξίας: Από τη θεωρία στην Πράξη».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, , δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει στην Athens International Tourism&Culture Expo το τουριστικό αφήγημα Olympian Land – Η Γη των Συμβόλων: έναν ενιαίο και δυναμικό προορισμό που ενώνει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τους ανθρώπους της. Με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής ταυτότητας, την ανάπτυξη B2B συνεργασιών με σημαντικές αγορές και την προβολή μεγάλων έργων υποδομών και καινοτομίας, η Δυτική Ελλάδα αναδεικνύεται ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εμπειριών που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ζωής στους επισκέπτες της».

Στην αποστολή της ΠΔΕ συμμετείχαν η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, Δρ. Γεωργία Παπασπύρου, το στέλεχος του Τμήματος, Γεωργία-Γιολάντα Δελή, καθώς και η εξωτερική συνεργάτης του ευρωπαϊκού έργου HeridAdapt, Μαρία Τσάμη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



