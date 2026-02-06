Συμμετοχή της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις δραστηριότητες  του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU

06 Φεβ. 2026 16:52
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο “Women for Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) in Europe” – WeSTEMEU, συμμετείχε στην  επίσκεψη μελέτης που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2026, στην πόλη Igualada της Καταλονίας, στην Ισπανία.

Το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκη Παπαδόπουλου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», εκπροσώπησαν την Περιφέρεια στη συνάντηση και σε θεματικές επισκέψεις σε τοπικούς φορείς που προωθούν την ισότητα των φύλων και ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών στους τομείς STEM.

Ειδικότερα, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μεταξύ των Εταίρων του έργου, πραγματοποιήθηκαν οι εξής επισκέψεις και παρουσιάσεις:

  • Πρόγραμμα Igualada TI(n)C Talent, πρωτοβουλία του Δήμου Igualada για την ενδυνάμωση κοριτσιών ηλικίας 10–12 ετών μέσω της τεχνολογίας
  • Espai Malla – Dones Maker, κοινότητα δημιουργικών γυναικών που αναπτύσσουν maker projects και προωθούν τη συμπεριληπτική καινοτομία
  • Lab 2-6, εκπαιδευτικό εργαστήριο για παιδιά προσχολικής ηλικίας με έμφαση στη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση
  • 4D Health, κέντρο προσομοίωσης για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας μέσω καινοτόμων και ρεαλιστικών σεναρίων
  • Igualada STEM Day, εκδήλωση αφιερωμένη στην προώθηση των STEM επαγγελμάτων με τη συμμετοχή γυναικείων προτύπων

A3 Leather Càtedra του Πανεπιστημίου της Lleida (Campus Igualada), που δραστηριοποιείται στην έρευνα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στον τομέα του δέρματος.

Πρόσθετα, τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου (Steering Group Meeting), όπου συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, τα επόμενα βήματα υλοποίησης, καθώς και προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επιπλέον, διερευνήθηκαν δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Με την συμμετοχή της Περιφέρειας στο πρόγραμμα WeSTEMEU, συμβάλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στους τεχνολογικούς και επιστημονικούς τομείς. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ευκαιρίες που δημιουργούν η έρευνα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα».

Σε συνέχεια της Επίσκεψης Μελέτης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» διοργάνωσαν την έκτη κατά σειρά συνάντηση της τοπικής ομάδας ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders group) στην Πάτρα, στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Κύριο στόχο της συνάντησης αποτέλεσε η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, και η συμβολή στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την Περιφέρεια.

Το έργο WeSTEMEU χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2021–2027 και αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικών μεταξύ των εταίρων, με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών υπέρ των γυναικών στον τομέα STEM.

16:52 Συμμετοχή της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις δραστηριότητες  του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
