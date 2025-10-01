Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και έκλεβε τον κοσμάκι! Λεία πάνω από 150.000 ευρώ

Άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα από τα θύματά τους. Εξιχνιάστηκαν συνολικά, τέσσερις περιπτώσεις απατών και δύο περιπτώσεις απόπειρας, σε περιοχές της Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Ιωαννίνων

Χρήματα
01 Οκτ. 2025 17:37
Pelop News

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί – μέλη οργανωμένης συμμορίας, σκοπός της οποίας ήταν η συστηματική και εξακολουθητική εξαπάτηση πολιτών, με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε από την ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, μέλη της συμμορίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα υποψήφια θύματά τους, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ηλικιωμένοι, προφασιζόμενοι τον «λογιστή» τους και με το πρόσχημα είτε της δήθεν καταγραφής των χρημάτων και κοσμημάτων που είχαν στην οικία τους, είτε της δήθεν διευθέτησης οικονομικής τους εκκρεμότητας, έπειθαν αυτά να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε συνεργούς τους – δήθεν συνεργάτες τους, που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Χαρακτηριστική περίπτωση της μεθόδου παραπλάνησης και πειθούς που χρησιμοποιούσαν, ήταν η εξαπάτηση ηλικιωμένης σε περιοχή της Ευρυτανίας, όπου την έπεισαν να παραδώσει σε μέλος της συμμορίας, κατά δήλωσή της, το συνολικό χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και μία νάιλον συσκευασία με διάφορα χρυσαφικά – τιμαλφή, συνολικής αξίας 85.000 περίπου ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκαν συνολικά, το χρονικό διάστημα από 05-09 έως 15-09-2025, τέσσερις περιπτώσεις απατών και δύο περιπτώσεις απόπειρας απάτης, σε περιοχές της Ευρυτανίας (1 απάτη και οι 2 απόπειρες), Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Ιωαννίνων.

Η συνολική λεία που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας, από χρήματα και χρυσαφικά – τιμαλφή που απέσπασαν από τα θύματά τους, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 155.000 ευρώ.

Σε βάρος τους, καθώς και σε άγνωστο αριθμό συνεργών τους, τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων διερευνώνται, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διάπραξη απατών, κατά συναυτουργία, τετελεσμένων και σε απόπειρα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε, θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας.
