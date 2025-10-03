«Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα

Μια ακόμα πτώση σοβάδων από ακίνητο έρχεται να προστεθεί στη μαρκά λίστων των περιστατικών που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στην Πάτρα.

Αυτή τη τη φορά η πτώση σημειώθηκε στην οδό Προύσης, στα Προσφυγικά, αποκολλήθηκαν κομμάτια σοβά από οίκημα, πιθανότατα λόγω της έντονης καταιγίδας που είχε προηγηθεί. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν διέσχιζε το σημείο κάποιος πεζός, αποτρέποντας έτσι τυχόν τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων ασφαλείας, τοποθετώντας προστατευτική κορδέλα γύρω από το κτίριο ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα.

