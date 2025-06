Συναγερμός από πυρκαγιά στο Λονδίνο ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμό σήμανε σήμερα τα ξημερώματα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς σε εστιατόριο στο δυτικό Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε στις 3:45 π.μ. σε φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Park Royal.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 75 πυροσβέστες. Η κυκλοφορία στην οδό όπου βρίσκεται το εστιατόριο έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων εκτρέπονται.

Η φωτιά έχει καταστρέψει ολοσχερώς τον πρώτο όροφο του διώροφου εστιατορίου, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε τμήμα του ισογείου.

We are continuing to tackle a fire in #ParkRoyal. Coronation Road is blocked in both directions and local bus routes have been diverted. https://t.co/PXv78OLdVF pic.twitter.com/EMv4a8LF7v

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2025