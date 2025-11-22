Συναγερμός για νέο στέλεχος γρίπης: Το «Κ» εξαπλώνεται γρηγορότερα από κάθε άλλη χρονιά -Τι πρέπει να ξέρουν οι ευπαθείς ομάδες

Τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τα προηγούμενα χρόνια εμφανίστηκε φέτος η εποχική γρίπη στην Ευρώπη, με το υποστέλεχος Κ του Α(H3N2) να κυριαρχεί στη διασπορά και να προκαλεί αυξημένη ετοιμότητα στις υγειονομικές αρχές. Η επιστημονική κοινότητα εξετάζει νέες μεταλλάξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μεταδοτικότητα και την προστασία του εμβολίου, ενώ η Ελλάδα παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Παρά την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της φετινής περιόδου, τα υγειονομικά συστήματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών προετοιμάζονται για ενδεχομένως αυξημένη πίεση, αφού ήδη παρατηρείται δραστηριότητα υψηλότερη από τα αναμενόμενα για την εποχή. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα κρούσματα γρίπης εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, με τις υπηρεσίες ωστόσο να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, εξήγησε ότι το υποστέλεχος Κ εμφανίζεται πλέον σε υψηλά ποσοστά στις χώρες του νοτίου ημισφαιρίου και ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων καταγράφει το 86% των στελεχών Α(H3N2) να ανήκουν σε αυτόν τον αντιγονικά μετατοπισμένο κλάδο.

Ανησυχίες για μεταλλάξεις και αποτελεσματικότητα του εμβολίου

Η κ. Τσικρικά υπογράμμισε ότι το υποστέλεχος Κ έχει ήδη αποκτήσει πολλαπλές μεταλλάξεις που ενδέχεται να το διαφοροποιούν από το στέλεχος αναφοράς J.2, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το φετινό εμβόλιο. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την πιθανή αύξηση της μεταδοτικότητας, τη διαφυγή από την ανοσιακή απάντηση και τη δυνητική μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού.

Τα συμπτώματα και οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Η κλινική εικόνα της λοίμωξης από H3N2 παραμένει παρόμοια με αυτή της γρίπης Α, ωστόσο τείνει να προκαλεί βαρύτερη νόσο σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί επιμένουν πως οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα. Σ αυτές περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά νοσήματα, έγκυες και θηλάζουσες, ανοσοκατεσταλμένοι και όσοι ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο βήχα, μυαλγίες, αρθραλγίες, πονοκέφαλο, καταρροή, βράγχος φωνής και έντονη κόπωση. Στα μικρά παιδιά, ενδέχεται να εμφανιστούν γαστρεντερικά συμπτώματα όπως διάρροιες.

Κίνδυνος πρόωρης κορύφωσης της επιδημίας

Η πρόωρη διασπορά σε έναν πληθυσμό χωρίς επαρκή ανοσία, σε συνδυασμό με πιθανές μεταλλάξεις που αυξάνουν τη μεταδοτικότητα, μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη έναρξη της επιδημικής περιόδου και σε μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα υγείας, όπως τονίζει η κ. Τσικρικά.

Ο εμβολιασμός ως βασικό εργαλείο προστασίας

Παρά τις ανησυχίες, οι επιστήμονες συστήνουν ψυχραιμία. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το εμβόλιο εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία απέναντι στη σοβαρή νόσηση. Η ανοσία αρχίζει να αναπτύσσεται δύο έως τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και διαρκεί για περίπου έξι μήνες, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη χορήγησή του κρίσιμη.

Η κ. Τσικρικά υπενθυμίζει ότι η συνεχής μετάλλαξη των ιών γρίπης επιβάλλει τον ετήσιο εμβολιασμό και καταλήγει ότι η αντιγριπική προστασία παραμένει η ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική πράξη πρόληψης τόσο για το άτομο όσο και για τη συνολική υγεία της κοινότητας.

