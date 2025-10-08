Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία για την εξαφάνιση ενός 40χρονου άνδρα από το Αίγιο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικείοι του άνδρα έχουν χάσει κάθε επικοινωνία μαζί του και ανησυχούν έντονα για την τύχη του. Αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές και δήλωσαν την εξαφάνισή του, ενώ από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο 40χρονος είναι εύσωμος και μετρίου αναστήματος. Την τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε μολυβί σακάκι και μπεζ παντελόνι.

