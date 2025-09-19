Συναγερμός για τις κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη: Στην Ελλάδα σημειώνεται μία κάθε τρεις ώρες

Η Γαλλία κρατά τα θλιβερά πρωτεία με 19 κλοπές αυτοκινήτων ανά ώρα, ενώ η Ελλάδα καταγράφει 228 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, με τις μεγάλες πόλεις και τις τουριστικές περιοχές να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Συναγερμός για τις κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη: Στην Ελλάδα σημειώνεται μία κάθε τρεις ώρες
19 Σεπ. 2025 13:58
Pelop News

Σε πανευρωπαϊκή μάστιγα εξελίσσονται οι κλοπές αυτοκινήτων, με τα περιστατικά να αυξάνονται ραγδαία και στην Ελλάδα. Μετά από μια προσωρινή ύφεση στη διάρκεια της πανδημίας, οι συμμορίες επανέρχονται δυναμικά, στοχεύοντας κυρίως σε εμπορικά και δημοφιλή μοντέλα.

Στη χώρα μας, οι αριθμοί σοκάρουν: καταγράφονται 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, που αντιστοιχούν σε ένα περιστατικό κάθε τρεις ώρες. Τουριστικές περιοχές και μεγάλα αστικά κέντρα πλήττονται περισσότερο, καθώς αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τους δράστες.

Η εικόνα είναι ζοφερή και στη Γερμανία, όπου το 2023 κλάπηκαν 14.585 πλήρως ασφαλισμένα αυτοκίνητα, σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το Βερολίνο κατέχει την αρνητική πρωτιά με 4.266 οχήματα να έχουν κλαπεί, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το 2022. SUV και πολυτελή μοντέλα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των «προτιμήσεων», με την Toyota, τη Land Rover και τα Jeep να ξεχωρίζουν στη λίστα. Οι συνολικές ζημιές για τους ασφαλισμένους ξεπέρασαν τα 310 εκατομμύρια ευρώ, με μέση αποζημίωση 21.400 ευρώ ανά κλοπή.

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης με 248 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, που αντιστοιχούν σε 451 περιστατικά την ημέρα – δηλαδή 19 κάθε ώρα. Ο συνδυασμός οργανωμένων κυκλωμάτων και μεμονωμένων δράσεων έχει μετατρέψει τη χώρα σε «εφιάλτη» για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Η Ιταλία έρχεται δεύτερη σε απόλυτους αριθμούς, με 369 κλοπές την ημέρα (15 ανά ώρα) και 227 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Σουηδία με 206 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, το Λουξεμβούργο με 162, η Ολλανδία με 156, το Ηνωμένο Βασίλειο με 142 και το Βέλγιο με 116. Στη δέκατη θέση βρίσκονται Ελβετία και Φινλανδία, με 108 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Zego επιβεβαιώνουν την αυξητική τάση που καταγράφει και ο Γερμανικός Σύνδεσμος Ασφαλίσεων. Το φαινόμενο, πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, δημιουργεί υψηλότερες ζημιές ανά αυτοκίνητο και οδηγεί σε ολοένα αυξανόμενες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:27 «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης», η Διονυσία Κουκίου για τη 13χρονη συγγενή της
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ