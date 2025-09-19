Συναγερμός για τις κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη: Στην Ελλάδα σημειώνεται μία κάθε τρεις ώρες

Σε πανευρωπαϊκή μάστιγα εξελίσσονται οι κλοπές αυτοκινήτων, με τα περιστατικά να αυξάνονται ραγδαία και στην Ελλάδα. Μετά από μια προσωρινή ύφεση στη διάρκεια της πανδημίας, οι συμμορίες επανέρχονται δυναμικά, στοχεύοντας κυρίως σε εμπορικά και δημοφιλή μοντέλα.

Στη χώρα μας, οι αριθμοί σοκάρουν: καταγράφονται 228 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, που αντιστοιχούν σε ένα περιστατικό κάθε τρεις ώρες. Τουριστικές περιοχές και μεγάλα αστικά κέντρα πλήττονται περισσότερο, καθώς αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τους δράστες.

Η εικόνα είναι ζοφερή και στη Γερμανία, όπου το 2023 κλάπηκαν 14.585 πλήρως ασφαλισμένα αυτοκίνητα, σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το Βερολίνο κατέχει την αρνητική πρωτιά με 4.266 οχήματα να έχουν κλαπεί, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το 2022. SUV και πολυτελή μοντέλα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των «προτιμήσεων», με την Toyota, τη Land Rover και τα Jeep να ξεχωρίζουν στη λίστα. Οι συνολικές ζημιές για τους ασφαλισμένους ξεπέρασαν τα 310 εκατομμύρια ευρώ, με μέση αποζημίωση 21.400 ευρώ ανά κλοπή.

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης με 248 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, που αντιστοιχούν σε 451 περιστατικά την ημέρα – δηλαδή 19 κάθε ώρα. Ο συνδυασμός οργανωμένων κυκλωμάτων και μεμονωμένων δράσεων έχει μετατρέψει τη χώρα σε «εφιάλτη» για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Η Ιταλία έρχεται δεύτερη σε απόλυτους αριθμούς, με 369 κλοπές την ημέρα (15 ανά ώρα) και 227 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Ακολουθεί η Σουηδία με 206 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους, το Λουξεμβούργο με 162, η Ολλανδία με 156, το Ηνωμένο Βασίλειο με 142 και το Βέλγιο με 116. Στη δέκατη θέση βρίσκονται Ελβετία και Φινλανδία, με 108 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Zego επιβεβαιώνουν την αυξητική τάση που καταγράφει και ο Γερμανικός Σύνδεσμος Ασφαλίσεων. Το φαινόμενο, πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, δημιουργεί υψηλότερες ζημιές ανά αυτοκίνητο και οδηγεί σε ολοένα αυξανόμενες αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

