Συναγερμός νότια της Κρήτης: Επίθεση με drones σε ανθρωπιστική αποστολή για τη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές μετά από αναφορές μελών της αποστολής «Global Sumud Flotilla» για επιθέσεις με drones και εκρήξεις στα σκάφη που πλέουν ανοιχτά της Κρήτης με προορισμό τη Γάζα.

24 Σεπ. 2025 11:33
Σε συναγερμό τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης έπειτα από καταγγελίες μελών της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», που κατευθύνεται προς τη Γάζα, για επίθεση σε σκάφη του στολίσκου νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της Frontex στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές στα πλοιάρια. Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη. Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές του στολίσκου καταγγέλλουν ότι τα πλοία δέχθηκαν επιθέσεις με drones και εκρήξεις, κάνοντας λόγο για «ψυχολογικές επιχειρήσεις» σε βάρος των ακτιβιστών. Σε ανακοινώσεις τους τονίζεται πως «πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα, παρεμβολές στις επικοινωνίες και εκρήξεις» προκάλεσαν αναστάτωση σε αρκετά από τα σκάφη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Βιώνουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν θα μας εκφοβίσουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος του στολίσκου, Γιασεμίν Ακάρ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram υποστήριξε ότι πέντε σκάφη δέχθηκαν επίθεση. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε μιλήσει για την παρουσία 15 με 16 drones, παρεμβολές στους ασυρμάτους και δυνατή μουσική που ακούγονταν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.
