Συναγερμός νότια της Κρήτης: Επίθεση με drones σε ανθρωπιστική αποστολή για τη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ

Σε συναγερμό τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης έπειτα από καταγγελίες μελών της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», που κατευθύνεται προς τη Γάζα, για επίθεση σε σκάφη του στολίσκου νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της Frontex στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές στα πλοιάρια. Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη. Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές του στολίσκου καταγγέλλουν ότι τα πλοία δέχθηκαν επιθέσεις με drones και εκρήξεις, κάνοντας λόγο για «ψυχολογικές επιχειρήσεις» σε βάρος των ακτιβιστών. Σε ανακοινώσεις τους τονίζεται πως «πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα, παρεμβολές στις επικοινωνίες και εκρήξεις» προκάλεσαν αναστάτωση σε αρκετά από τα σκάφη, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Footage of attack on global sumud flotilla pic.twitter.com/JI1CDyd9Gy — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025

«Βιώνουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν θα μας εκφοβίσουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Footage of Israeli attack on global sumud flotilla in interviews waters pic.twitter.com/oueqf3vydJ — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος του στολίσκου, Γιασεμίν Ακάρ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram υποστήριξε ότι πέντε σκάφη δέχθηκαν επίθεση. Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε μιλήσει για την παρουσία 15 με 16 drones, παρεμβολές στους ασυρμάτους και δυνατή μουσική που ακούγονταν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Updates about drone attacks on global sumud flotilla by hassanjmassoud (IG) pic.twitter.com/fJkMGXMXu2 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



