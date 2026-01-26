Συναγερμός σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη – Συνελήφθη και ο πατέρας του
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολική μονάδα της Γλυφάδας, με την Αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα μετά από πληροφορίες ότι μαθητής είχε μεταφέρει όπλα στο σχολείο.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας, όταν η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε ότι μαθητής είχε μεταβεί στο σχολείο οπλισμένος με μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή της Α’ Λυκείου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τρία μαχαίρια και ένας κόφτης.
Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για κατοχή όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του 16χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο μαθητής μετέφερε τα αντικείμενα στο σχολείο και αν υπήρχε πρόθεση χρήσης τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν περαιτέρω την υπόθεση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για ανήλικους.
