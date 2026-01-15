Συναγερμός σε Ευρωπαϊκές χώρες για «χτύπημα» Τραμπ στο Ιράν, οι κινήσεις προετοιμασίας

Ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να προετοιμάζονται για το «χτύπημα» που έχει απειλήσει ότι θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν.

Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα κατά του Ιράν στις επόμενες 24 ώρες

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Από την άλλη, οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να φύγουν από το Ιράν αμέσως, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας: «Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στην Ισπανία, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν, όπου η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.400 ανθρώπους, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που έκανε επίσης λόγο για πάνω από 10.000 συλλήψεις. «Συνιστάται στους Ισπανούς που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία της Μαδρίτης.

Η πρεσβεία της Bρετανίας στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά, γράφει σήμερα το Politico. Το Politico επικαλείται εκπρόσωπο της κυβέρνησης που δήλωσε: «Κλείσαμε προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί στο εξής εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του υπουργείου Εξωτερικών έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αλλαγή».

H Γερμανία, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flight Radar 24, εξέδωσε ΝΟΤΑΜ, με την οποία καλεί αεροσκάφη γερμανικών εταιρειών να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν.

Δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Trump: We have been told that the killing in Iran is stopping, has stopped…. I’ve been told that on good authority. pic.twitter.com/8uzMYJQEhX — Open Source Intel (@Osint613) January 14, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα χτυπήσει το Ιράν εξαιτίας των χιλιάδων δολοφονιών διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας του ισλαμικού καθεστώτος. Παράλληλα είχε καλέσει του διαδηλωτές να συνεχίσουν τους αγώνες τους και τους διαβεβαίωσε ότι «έρχεται βοήθεια».

Ενώ λοιπόν οι χώρες προετοιμάζονται για το επικείμενο χτύπημα Τραμπ και παράλληλα ο αμερικανικός στρατός απομακρύνει προσωπικό από βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής, υπό την ιρανική απειλή αντιποίνων, ο Τραμπ έκανε δηλώσεις το βράδυ της Τετάρτης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ενημερωθεί ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν έχουν σταματήσει και ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει σε εκτελέσεις, όπως φοβόταν.

«Μας έχουν ενημερώσει με αρκετά έντονο τρόπο — αλλά θα μάθουμε τι σημαίνει αυτό… Μας έχουν πει ότι οι δολοφονίες στο Ιράν έχουν σταματήσει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, χωρίς να διευκρινίσει ποιος μετέφερε αυτό το μήνυμα στην Τεχεράνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ήταν σε επαφή με τον κορυφαίο σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις… Μου το είπαν από αξιόπιστη πηγή», δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαι σίγουρος ότι αν συμβεί, θα είμαστε όλοι πολύ αναστατωμένοι».

Η G7 απειλεί την Τεχεράνη με «πρόσθετα περιοριστικά μέτρα»

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 δήλωσαν σήμερα «έτοιμοι για επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων εάν το Ιράν συνεχίσει την καταστολή των διαδηλώσεων».

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τον μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών», αναφέρουν οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας τις «δολοφονίες» και τις «αυθαίρετες συλλήψεις» διαδηλωτών στο Ιράν.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής» των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση με την οποία ζητείται από τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

