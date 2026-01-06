Συναγερμός στα Χανιά: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Κεφάλι Κισάμου

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα στο χωριό Κεφάλι, στην περιοχή της Κισάμου στα Χανιά.

Η πυρκαγιά, ενισχυόμενη από ισχυρούς ανέμους, επεκτάθηκε γρήγορα και καίει σε κοντινή απόσταση από κατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Χανιά, Κάντανο, Καστέλι και Βρύσες, με συνολικά 6 οχήματα και το αντίστοιχο προσωπικό, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να προστατεύσουν τις περιουσίες των κατοίκων.

