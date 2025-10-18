Συναγερμός στα Εξάρχεια: Ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη, ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η περιοχή και να στηθεί επιχείρηση από την Αστυνομία.

Το αντικείμενο βρέθηκε στο ύψος των αριθμών 66–68, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί για να ελέγξουν το περιεχόμενό του.

Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε την κυκλοφορία στην περιοχή και προχώρησε σε εκτροπές οχημάτων στις εξής οδούς:

Χαριλάου Τρικούπη & Αραχώβης

Σόλωνος & Χαριλάου Τρικούπη

Ιπποκράτους & Αραχώβης

Μαυρομιχάλη & Αραχώβης

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι πρώτες ενδείξεις εξετάζονται με προσοχή από τους ειδικούς της ΕΛ.ΑΣ.

