Συναγερμός στα Εξάρχεια: Ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη, ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στα Εξάρχεια, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας και αποκλεισμό της περιοχής. Πυροτεχνουργοί βρίσκονται στο σημείο για έλεγχο.

18 Οκτ. 2025 13:11
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η περιοχή και να στηθεί επιχείρηση από την Αστυνομία.

Το αντικείμενο βρέθηκε στο ύψος των αριθμών 66–68, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί για να ελέγξουν το περιεχόμενό του.

Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε την κυκλοφορία στην περιοχή και προχώρησε σε εκτροπές οχημάτων στις εξής οδούς:

Χαριλάου Τρικούπη & Αραχώβης

Σόλωνος & Χαριλάου Τρικούπη

Ιπποκράτους & Αραχώβης

Μαυρομιχάλη & Αραχώβης

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι πρώτες ενδείξεις εξετάζονται με προσοχή από τους ειδικούς της ΕΛ.ΑΣ.
